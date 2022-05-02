Tilkiye çarpmamak için takla attı

İHA

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Metin idaresindeki 06 DZ 5569 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün tilkiye çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla yoldan çıktı.





Defalarca takla atan araçtaki sürücü Uğur (42), eşi Satı (41), çocukları Umut (16), Arda (16) ve Poyraz (2) Metin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.