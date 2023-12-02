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        Haberler Gündem TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok kapanıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan son dakika TikTok açıklamsı

        TikTok yasaklandı mı, kapanıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan son dakika açıklamsı

        TikTok son dakika gelişmeleri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye'ye çağırdıkları TikTok MENAT Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen ile komisyon toplantısına katılacak olan Yayman, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini ifade etti. İşte TikTok son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2023 - 18:03 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:03
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        • 1

          BMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunun altını çizdi. Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte TikTok yasaklandı mı, kapanıyor mu ve lisansı iptal mi oluyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU TİKTOK TEMSİLCİLERİNİ DİNLEYECEK!

          TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok MENAT Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen ile komisyon toplantısına katılacak.

        • 3

          TİKTOK YASAKLANDI MI, KAPATILACAK MI?

          Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

          Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.

        • 4

          "KINIYORUM, LANETLİYORUM, YARGIYI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

          Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." diye konuştu.

        • 5

          "ZARARLI İÇERİKLER ÜRETMESİNE SESSİZ KALAMAYIZ"

          TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şöyle devam etti:

          "Tam da bu noktada TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız."

        • 6

          "KINAMA CEZASI, BANT DARALTMA CEZASI, REKLAM YASAĞI VERİLEBİLİR"

          Yaptırım konusuna da değinen Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz." dedi.

          Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

          TikTok Türkiye Sözcüsü Gelen: Dürüst ve açık diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz
          TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen de AA muhabirine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun 7 Aralık'taki davetini değerlendirdi.

          Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapma davetinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "TikTok olarak, platform güvenliği konusunda aldığımız önlemler açısından şeffaf olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

          Her zaman yapılacak çok daha fazla iş bulunduğunun farkında olduklarını anlatan Gelen, "Tüm bu alanlarda dürüst ve açık diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Bir kez daha Meclis'te kendimizi ifade etme şansı elde ettiğimiz için çok memnunuz." ifadesini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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