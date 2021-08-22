İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.

Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımında TikTok videosu çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.