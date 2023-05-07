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TikTok videosu sonu oldu! Atladığı kanalda hayatını kaybetti

Mardin'de Suriye uyruklu genç, TikTok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için atladığı su kanalında hayatını kaybetti

Giriş: 07.05.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
TikTok videosu çekmek istedi! Atladığı su kanalında hayatını kaybetti! - En son haberler
İHA

Mardin'de, TikTok videosu çekmek için kanala atlayan genç yaşamını yitirdi.

Olay, Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20), sosyal medya uygulaması TikTok'a video çekmek için su kanalında bulunan köprünün üstüne çıktı.

Görüntüyü çekmek için telefonun kamerasını açıp, kız kardeşine veren Hüseyni, köprüden su kanalına atladı. Kafası kanal zeminine çarpan Hüseyni, su yüzeyine çıkarak hareketsiz bir şekilde ilerledi. O anları Hüseyni'nin kız kardeşi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kız kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyni'nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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