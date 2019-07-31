TikTok uygulamasının sahibi ByteDance akıllı telefon üretiyor

31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi Çinli firma ByteDance, akıllı telefon geliştirmeye başladığını duyurdu.
Yaklaşık 500 milyon düzenli kullanıcısı olan TikTok en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması.
Kullanıcılarına 15 saniyelik videolar paylaşmaları için platform sunan uygulamanın bir milyardan fazla kişi tarafından indirildiği tahmin ediliyor.
TikTok'un geliştiricisi ByteDance, cep telefonu üreticisi Smartisan'ın bazı uzmanlarını bünyesine kattıktan sonra kendi akıllı telefonunu geliştirmeye başladı.
ByteDance, TikTok'un yanı sıra, Lark'ın alternatifi Slack ve video-chat uygulaması FlipChat ile haber ve bilgi platformu Toutiao'nun da sahibi, ama şirketin en popüler uygulaması TikTok.
TikTok, Batılı ve Asyalılar arasında oldukça yaygın kullanılıyor. Değeri 75 milyar dolar olan TikTok, dünyanın en büyük özel start-up'ı olan Uber'i de koltuğundan ederek birinci sıraya çıktı.
Çin'de Caijing adlı finans dergisine göre yeni akıllı telefon için yedi aydır çalışmalar yürütülüyor.
Çin'in Meitu adlı selfi uygulaması da 2013 yılında, kendi fotoğraflarını çekmek isteyen kullanıcıları için telefon üretmişti.
Çinli sosyal medya influencer'ları tarafından promosyonu yapılan Meitu telefonlarda ikili piksel (dual pixel) kameralar bulunuyor ve oto odaklanma (auto focus) diğerlerine kıyasla çok daha hızlı. Telefonda ayrıca her kullanıcı için en doğru filtreyi sağlayan yapay zeka edit programı da var.
Çin, akıllı telefon üreticileri için çok rekabetçi bir piyasa. Yeni bir akıllı telefonun fark yaratacağına şüpheyle bakanlar da var.
BBC'ye konuşan CCS Insight teknoloji analisti Ben Wood, "Yeni bir ürünün akıllı telefon piyasasına karlı bir şekilde girmesi oldukça zor. Özellikle piyasa değerleri milyonlarca sterlin olan Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların tüketicilere ulaşmakta hızlı davrandığı bir ortamda" dedi.
Facebook, Google ve Amazon da birincil platformlarının dışında başarılı girişimlerde bulundu.
Facebook, sosyal ağ ve iletişimdeki başarısını Whatsapp ve Instagram'a taşıdı. Ama kendi Android uygulaması Home'da beklenilen başarı yakalanamadı.
Google'ın Pixel telefonları da başarılıydı ama telefonun sosyal ağı Google+ bu sene başında kullanıcı sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı.
Amazon'un tabletleri ve e-kitap uygulamaları da kullanıcılar arasında popüler oldu. Ama 2014'te başlayan Fire Phone'un kullanımı ise beklentilerin altında kaldı.
Amazon, beş ay içinde bu ürün yüzünden 170 milyon dolar zarar kaydetti ve 2015 Eylül ayında raflardan kaldırıldı.
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