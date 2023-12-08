TikTok'un yasaklandığı ülkeler ve nedenleri
TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biridir. 2023 yılı itibarıyla 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. TikTok, kısa videolar oluşturma ve paylaşmaya olanak tanıyan, eğlenceli ve bağımlılık yapan bir uygulamadır. Ancak TikTok, bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Bu yasakların temel nedenleri arasında güvenlik, gizlilik ve ahlaki kaygılar yer alıyor
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AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, 23 Şubat 2023'te TikTok'u çalışanların telefonlarından geçici olarak yasakladı. Karar siber güvenliği güçlendirmek için alındı.
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İNGİLTERE
Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023'te tüm devlet elektronik cihazlarında yasakladı. Hükümet, Çin hükümetinin müdahalesi ve gözetimi korkusu nedeniyle bu kararı aldı.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ABD'nin Montana eyaletinde Tiktok'un tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. New York Belediyesi ise TikTok'un devlete ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Karar alınırken TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı ve bunun ulusal güvenlik için bir tehdit olması öne sürüldü.
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YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023'te tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Yasak, hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine geldi.
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DANİMARKA
Danimarka, Mart 2023'te TikTok'un iş cihazlarında yasaklanmasını emretti. Ülkenin Savunma Bakanlığı, yasağın gerekçesi olarak güvenlik endişelerini gösterdi.
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AFGANİSTAN
Taliban, TikTok'u Nisan 2022'de Afganistan'da yasakladı. Taliban yönetimi, kararı gençleri "yanlış yönlendirilmekten" korumak gereçesiyle aldı.
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KANADA
Kanada, Şubat 2023'te TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. Hükümet uygulamanın "gizlilik ve güvenl açısından kabul edilemez düzeyde risk" teşkil ettiğini söyledi.
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TAYVAN
TikTok, Aralık 2022'de Tayvan'ın devlet cihazlarında yasakladı. Bu karar, FBI'ın TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki uyarısının ardından geldi.
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NEPAL
Nepal, Kasım 2023'te TikTok uygulamasını yasaklayacağını duyurdu. Karar uygulamanın "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğu gerekçesiyle alındı.
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