TikTok'un yasaklandığı ülkeler ve nedenleri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD'nin Montana eyaletinde Tiktok'un tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. New York Belediyesi ise TikTok'un devlete ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Karar alınırken TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı ve bunun ulusal güvenlik için bir tehdit olması öne sürüldü.