TikTok, Trump’ın sosyal medya yasağı yaptırımına karşı yasal işlem başlatacak

TikTok'tan yapılan açıklamada ‘’Hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmemesini ve şirketimiz ile kullanıcılarımıza adil davranılmasını sağlamak için yargı yoluyla itiraz etmekten başka seçeneğimiz yok.’’ ifadelerine yer verildi.
Yaklaşık bir yıldır ABD Başkanı Donald Trump ile iletişim kurmaya çalıştığına işaret eden TikTok, yasal süreç eksikliği ve ‘’gerçeklerle ilgilenmeyen’’ bir yönetim ile karşılaştığını belirtti.
Açıklamada, TikTok video uygulamasında kullanıcı verilerinin Çinli yetkililere teslim edilmediği de kaydedildi.
Bu arada bir grup Çin asıllı Amerikalı, Çin’e ait başka bir sosyal medya uygulaması WeChat’in yasaklanmasına yönelik de ayrı bir dava açtı.
TikTok, Hindistan'da yasaklanırken, Avusturalya da bu uygulamaya yönelik önlem almayı planlıyor.
Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.
Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.
Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.
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