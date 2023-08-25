TikTok kullanıcısı aylardır evinin altında yaşayan adamı böyle fark etti!

AYLARDIR EVİN ALTINDA YAŞIYORDU

Guardino videoda evinin etrafından gelen tuhaf seslere uyandığını ve bakmak için dışarı çıktığında evinin altındaki bir boşluktan insan kolu uzandığını söyledi. Guardino izleyicilere "Bu delikten evin duvarlarını gözleyen bir kolun çıktığını görmek ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?" dedi.