TikTok fenomeninden acı haber! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

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TikTok'a içerik üreterek fenomen haline gelen ve 130 binin üzerinde takipçisi olan tanınan isim Sadık Dedecan, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Şanlıurfa'da yaşandı. Sarayönü Mahallesi'nde bulunan iş yerinde açık kalan elektrik kablosuna takılan ve elektrik akımına kapılan Sadık Dedecan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

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Yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TikTok fenomeni Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen 35 yaşında hayatını kaybetti.

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TikTok'ta çektiği videolarda "Ben yaptım" sözünü kullanmasıyla hafızalara kazınan Sadık Dedecan aynı zamanda esnaftı. Konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.