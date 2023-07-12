TikTok fenomeninden acı haber! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta içerik üreterek fenomen haline gelen ve "Ben yaptım" sözüyle hafızalara kazınan Sadık Dedecan'dan acı haber geldi. Fenomen isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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TikTok'a içerik üreterek fenomen haline gelen ve 130 binin üzerinde takipçisi olan tanınan isim Sadık Dedecan, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Olay, Şanlıurfa'da yaşandı. Sarayönü Mahallesi'nde bulunan iş yerinde açık kalan elektrik kablosuna takılan ve elektrik akımına kapılan Sadık Dedecan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
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Yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TikTok fenomeni Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen 35 yaşında hayatını kaybetti.
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TikTok'ta çektiği videolarda "Ben yaptım" sözünü kullanmasıyla hafızalara kazınan Sadık Dedecan aynı zamanda esnaftı. Konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa doğumlu olan ve orada yaşamaya devam eden Sadık Dedecan, 35 yaşındaydı.