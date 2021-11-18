TikTok fenomeni folklor ekibinden öğrendi, fenomen oldu!

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Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi TikTok'ta 500 binden fazla takipçi kazanarak fenomen olan Ed People, bir yandan gezerken diğer yandan da karşılaştığı insanlardan dans figürleri öğreniyor.

Ed People, sokakta rastladığı kişi ve gruplara 'Bana favori dans figürlerini gösterir misin?' sorusunu yöneltiyor. Daha sonra şehrin en işlek meydanında kişi ve gruplarla birlikte dans ediyor.

Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da ve daha pek çok yerde dans eden fenomen ismin karşısına son olarak Belçika'da Karadenizli folklor ekibi çıktı. Folklor ekibi Ed People'a Hayde Hayde, Koçari, Hemşin, Döne, Atabarı şarkılarında dans etmeyi öğretti.

TikTok fenomeninin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Ed People'ın paylaşımlarından bazıları...