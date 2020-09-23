TikTok dolaşıma giren intihar videosuyla ilgili açıklama yaptı: Arkasında dark web var

TikTok'ta geçtiğimiz günlerde dolaşıma giren intihar videosuyla ilgili sosyal medya platformundan bir açıklama geldi.
ABD'de yaşayan bir adamın Facebook canlı yayınında silahını ateşleyerek intihar etmesini içeren video Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlarda dolaşıma girmişti.
Özellikle de TikTok'ta bu görüntüler başka videoların içine gizlenmişti. Başka görüntülerle başlayan bir videoda daha sonra intihar anı gözüküyordu.
Bu yüzden kullanıcılar izlememeleri için video konusunda birbirine uyarılarda bulundu; ailelere ise çocuklarını bir süre sosyal medyadan uzak tutmaları gerektiği salık verildi.
TikTok ise konuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından bu videonun dolaşıma girmesinden ötürü dark web (karanlık ağ) ile ilişkili birtakım grupları sorumlu tuttu.
TikTok Avrupa'nın hükümet ilişkileri ve kamu politikasından sorumlu olan direktörü Theo Bertram yaptığı açıklamada, "Araştırmalarımız sonucunda 'dark web'de yer alan kimi grupların TikTok dahil olmak üzere sosyal medya platformlarına bu videoyu yaymak için baskın yapmayı plandıklarını bulduk" dedi.
Bertram, bir grup kullanıcının videoyu sürekli TikTok'a yüklemeyi çalıştığını söyledi.
Bu kullanıcıların videonun farklı versiyonlarını kesip montajlayarak yeni videolar ürettiğini de sözlerine ekledi.
Dark web, kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri için yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştiği ağlar için kullanılan bir tanım.
TikTok'un geçici başkanı Vanessa Pappas, aralarında Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının bulunduğu dokuz şirkete yazdığı mektubunda şiddet içeren bir içeriğin ortaya çıkması halinde birbirlerini uyarmaları önerisinde bulundu.
Geçen hafta sonu ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya varmıştı.
Buna göre ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek.
Diğer yandan İskoçya'nın Edinburgh kentinde bahsi geçen videoyu izleyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi BBC'ye, kızlarının travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceğini dile getirmişti.
Aile kızlarının videoyu TikTok'ta "Sizin için öneriler" kısmında karşısına çıktıktan sonra izlediğini belirtmişti.
Kızın annesi, "Daha önce trol videoları ve iğrenç şeyler duydum ama bu her şeyin ötesindeydi. Polisi aradım ama bana interneti denetlemenin onların işi olmadığını söylediler. Kızım şok halindeydi, hala şokta ve aylarca bu videonun etkisi altında kalabilir" dedi.
Anne olayın ardından, kızının karanlıkta uyuyamadığını ve gördüğü görüntüleri yeniden yaşamaya devam ettiğini ekledi.
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