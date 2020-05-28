TikTok'a yüklenen video kayıp yaşlı adamı ailesine kavuşturdu

AA

BBC'nin haberine göre, iki yıldır kayıp olan R. Venkateshwarlu, memleketi Telangana'dan 2 bin kilometre uzaklıkta Pencap'ta bir polis memurunun yoksullara yardımı teşvik etmek amacıyla çekip TikTok'a yüklediği videoda görüldü.

Yaşlı adamı fark eden bir yakını aileye haber verdi. Aile de babalarına kavuşmak için Pencap emniyetiyle iletişime geçti.

Pencap polisi R. Venkateshwarlu'ye ulaşarak yaşlı adamı oğluyla görüntülü görüştürdü.

Oğul Telugu, "Birbirimizi gördüğümüzde ikimiz de gözyaşlarına boğulduk." derken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından ötürü aldığı özel izinle babasını almak üzere Pencap'a gittiğini söyledi.

Telugu, salı akşamı babasıyla Telangana'daki köylerine döndü.

- Yaşlı adamın kaybolma hikayesi

Konuşma ve duyma sorunları olan R. Venkateshwarlu, Nisan 2018'de bir başka köye çalışmak için bindiği kamyonda uyuyakaldı, şoför çok sonra farkına vardığı yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Bilmediği bir yolda yalnız başına kalan R. Venkateshwarlu, eve dönmek için otostop çekti, ancak saatler sonra ters yöne giden bir kamyona bindiğini anladı. Bu kamyonun şoförünün de Pencap'ın Ludhiana kentinde bıraktığı yaşlı adam, yöre halkının yardımlarıyla yaşamını sürdürdü.

Bu sırada aile R. Venkateshwarlu'yu bulmak için Telangana polisiyle iletişime geçti ancak burada yaşlı adamın izine rastlanmadı.