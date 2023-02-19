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Haberler Yaşam Süper Loto TIKLA, ÖĞREN! Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 19 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Giriş: 19.02.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
TIKLA, ÖĞREN! Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama
HABERTURK.COM

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün düzenlendi. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 19 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

19 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 1 - 18 - 22 - 53 - 56 - 59

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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