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Şans Topu sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

Şans Topu sonuçları 19 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleştirilen çekiliş sonrası açıklandı. Haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişi sonuçları 20.00 itibarıyla belli oldu. İşte Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 19.02.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
TIKLA, ÖĞREN! Şans Topu sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama
HABERTURK.COM

Şans Topu çekilişinde heyecan bu akşam devam etti. Gözler Şans Topu çekiliş sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda düzenlenen Şans Topu sonuçları 20.00'da açıklandı. İşte 19 Şubat 2023 Şans Topu'nda kazandıran numaralar...

19 ŞUBAT 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 7 - 21 - 25 - 27 - 33 + 13

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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