Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TIKLA, ÖĞREN! Hakimlik savcılık sınav sonuçları sorgulama: 2024 Hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı, bugün kaçta açıklanır?

        2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılan adaylar, hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Adli Yargı Sınavında; genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. İşte 2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınava katılım gösteren adaylar, hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ile mülakat tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre hakim ve savcılık sınav sonuçları 23 Ocak Salı günü erişime açılacak.

        • 3

          Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

        • 4

          MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

          Mülakat tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

          Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

        • 5

          Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

          İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır

        • 6

          Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Habertürk Anasayfa