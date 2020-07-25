Tikka Masala farklı lezzetleri tatmak isteyen, dünya mutfağını sevenlerin gündeminde. Hint mutfağından bir yemek olan Tikka Masala, kullanılan baharatkarıyla ön plana çıkıyor. Tikka Masala'nın tavuklu tarifi en çok bilinen ve yapılan tarif. Lezzzetli ve özgün Tikka Masala tarifi haberimizde.
Tikka Masala tarifi malzemeleri:
4 adet tavuk kalça
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 adet rendelenmiş domates
2 yemek kaşığı tereyağı
6 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1,5 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı krema
1 tatlı kaşığı tuz
5 dişsarımsak
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Baharatları için:
1 çay kaşığıtane karabiber
1 adet karanfil
1 tatlı kaşığıtoz kırmızı biber
1 adet kurutulmuş chili biberi
1,5 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı kişniş tohumu
1 adet kakule
1 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı kimyon tohumu
Tikka Masala tarifi
Kalın tabanlı minik bir tavanın içerisine tane karabiber, kimyon tohumu,keten tohumu, karanfil ve kişniş tohumunu alın. Çok kısık ateşte kokuları çıkana kadar hafifçe ısıya tabi tutun. Ardından bir havanın içerisine aktarın. Kakulenin de tohumlarını çıkarıp içerisine ilave edin. Zerdeçal, toz kırmızı biber, kurutulmuş chili biber ve pul biberi de ekleyerek dövmeye başlayın. Tüm baharatlar harmanlanıp toz hale gelene kadar bu işleme devam edin. Bu baharat karışımına garam masala deniyor. Garam masalayı minik bir kavanozun içerisine aktarın.
Tavuklarınızı küp küp doğrayın.
Derin bir kabın içerisine süzme yoğurt, yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını alın. Çırpma teli yardımıyla çırpın. Sarımsağı ezin. Ardından yoğurtlu karışımın içerisine zencefil ve sarımsak ekleyin, karıştırın.
Hazırladığınız baharat karışımından 1 yemek kaşığı kadar ilave edin. Tavukları da ekledikten sonra son bir kez daha karıştırıp üzerini streç filme sararak buzdolabında 4-6 saat arası dinlendirin.
Bir tencerenin içerisine tereyağını alın. Küp küp doğradığınız soğanı katın. Ardından rendelenmiş domatesi ve domates salçasını da ekleyerek güzelce karıştırın. İçine defne yaprağını atın. Oda ısısına gelmiş kremayı karıştırarak azar azar ilave edin ve karıştırarak sosun yoğunlaşmasını sağlayın. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakikanızı alacaktır. Sosu hazırlarken kısık ateşte olmasına özen gösterin.
Ayrı bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı alın. Marine ettiğiniz tavukları bu tavaya aktarın. Yaklaşık 10-12 dakika karıştırarak pişirin.
Ardından bu tavukları ocaktaki bol baharatlı sosun içerisine aktarın. Sosla birlikte yaklaşık 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişmesini sağlayın. Piştikten sonra 15 dakika dinlendirin. Ardından sosuyla birlikte servis edin. Afiyet olsun
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