Kaynar suyun sabun köpüğünü eritmesine ve kiri çözmesine veya katıları vb. çözmesine izin verin.

Mutfak lavaboları tıkanınca hemen stres yapıp tesisatçı çağırmaya artık son verebilirsiniz. Marketlerden alınan kimyasal tahliye temizleyici evinizde bulunmuyorsa ya da sizlere dokunuyorsa, doğal yöntemlerle lavabonuzu açabilirsiniz. Tıkanan lavaboların birçok sebebi olabilir fakat en bilinenleri yemek artıkları ve donmuş yağ kalıntılarıdır.

Gerektiği kadar bu işlemi tekrarlayın.

Bir tahliye tapası ile kapatın ve 5-10 dakika bekleyin.