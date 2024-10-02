Tıkanan lavabonuzu evdeki malzemelerle açabilirsiniz! İşte lavabo tıkanıklığını açmayı kolaylaştıran 6 yöntem

Kimyasal sanayi tıkanan lavabolarımızı eve bir usta çağırmadan açabilmenin yolunu bulmuş gibi bize bazı ürünler satıyor. Bu ürünlerin hayat kurtarıcı olduğunu reddetmiyoruz ancak elinizde bu ürünler olmasa da hemen her mutfakta bulunan bazı malzemelerle tıkanan lavabolarınızı açabileceğinizi biliyor muydunuz?