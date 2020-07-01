TİKA’dan Tunus İşbirliği Ajansına destek

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATCT'nin Afrika ve Arap dünyasında düzenlediği mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bundan sonra video konferans yöntemiyle elektronik yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.

Kurumun talebi üzerine TİKA tarafından temin edilen video konferans kamerası, akıllı ekran ve diğer tüm gerekli donanım ve yazılımdan oluşan video konferans sistemi ATCT’ye teslim edildi.

ATCT Genel Müdürü El Borni Salhi, TİKA ile ATCT arasındaki bu iş birliğinin özellikle salgın gibi olağanüstü koşullarda güney ülkelerinin arasındaki dayanışmanın önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Salhi, TİKA’nın bu girişiminin iki kurumun gelecekte güney ülkeleri yararına gerçekleştirebilecekleri tecrübe paylaşımı, kapasite oluşturulması gibi çeşitli alanlardaki ortak projeler için bir başlangıç teşkil edeceğini belirtti.