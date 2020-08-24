TİKA’dan Moğolistan’da seracılığa destek

AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından Moğolistan’ın batı sınırında, başkent Ulanbator’dan yaklaşık 1700 kilometre uzaklıktaki Bayan-Ölgiy Vilayeti Ölgiy ilçe merkezindeki Hovd Nehri kenarında, 5 yazlık seranın kurulumu gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sulama sistemleri, moto pompa ve su deposu gibi malzemeler temin edildi.

TİKA’nın hayata geçirdiği projeyle Moğolistan’da sebze yetiştiriciliğinin artırılmasına, yerel halkın istihdam edilmesine, küçük ölçekli işletmeciliğin desteklenmesine ve seracılığın geliştirilmesine katkı sağlandı.

Yazlık Sera Kurulumu Projesinin açılış töreninde konuşan TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer, projenin yoksul ailelere gelir getirmesi, kırsal göçün azaltılması, yerel halkın taze sebze ve meyve erişimine imkan sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Projenin Moğolistan genelinde yaygınlaşmasına fayda sağlaması amacıyla yazlık seraların kurulumu işini gerçekleştirdiklerini belirten Ustaömer, TİKA’nın Moğolistan genelinde ve Bayan-Ölgiy Vilayeti’nde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Bayan-Ölgiy Valisi Gilimhan Aip de TİKA’nın son yıllarda Bayan-Ölgiy Vilayeti’nde eğitim, sağlık, insani yardım, su ve su hijyeni sektörlerinde birçok önemli proje gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tarım sektörünün kalkınmasına ve istihdama katkı sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen yazlık sera kurulumu projesiyle yerel halkın taze ve sağlıklı sebzeye erişimine ve üretim sektöründe istihdam edilen kişilerin sayılarının artmasına imkan sağlanacağını vurgulayan Aip, dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.