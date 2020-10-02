TİKA’dan Kenyalı kadın çiftçilere civciv ve yem desteği

AA

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 kadın çiftçiye 50'şer adet civciv ve 25'er kilogram yem desteği yapıldığı bilgisini paylaştı.

Ümütlü, dağıtılan 15 bin civciv ve 7,5 ton yemin TİKA Nairobi ofisi tarafından üç yıldır yürütülen Sürdürülebilir Organik Geçim Kaynakları Geliştirme Programı’nın (SOLEP) bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında, Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumu (KALRO) Kakamega Enstitüsünde üretildiğini kaydetti.

TİKA projeleriyle Türk halkının dostluk elini farklı coğrafyalara uzattıklarını ifade eden Ümütlü, Kenya’nın tavukçuluk ve yumurta üretimine önemli katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kenya’nın Kakamega eyaletinde bulunan modern kuluçka ve yem tesisi temmuz ayında açılmıştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Kenya’da neredeyse nüfusun yarısının istihdam edildiği tarım sektörü gayri safi milli hasılanın yüzde 26’sını oluşturuyor.