TİKA’dan Karadağ'daki çiftçilere tarımsal destek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sancak bölgesindeki Plyevlya, Biyelo Polye, Petnitsa ve Plav şehirlerinde başlatılan Ahududu Yetiştiriciliği Projesi, bölgedeki tarımsal verimi artırıyor.
Genç nüfusun kendi köyünde iş kurabilmesine olanak sağlamayı amaçlayan projeyle Karadağ çiftçisine 33 bin adet fidan dağıtımı yapan TİKA, bu fidanlarla 4 bin metrekarelik alanda ahududu bahçeleri tesis etti.
İlk ürünlerini 2018'de alan çiftçilerin verdiği bilgiye göre, elde edilen ahududu miktarı ortalama 800 ile 1000 kilogram arasında değişiyor.
Biyelo Polye şehrinde yaşayan ve proje kapsamında destek alan emekli Juso Dervisevic, TİKA tarafından sağlanan destekle ahududu yetiştiriciliğine başladığını ve elde ettiği üründen memnun kaldığını ifade etti.
Dervisevic, bu sene temmuzda ikinci hasadını yapmayı ve geçen seneye göre daha fazla ürün elde etmeyi umduğunu belirtirken, sağlanan destekten dolayı Türkiye’ye, Türk milletine ve TİKA’ya minnettar olduğunu ifade etti.
- TİKA'nın Karadağ'daki projeleri
2007’de Karadağ’da faaliyetlerine başlayan TİKA, ülkede ekonomik canlılığın artırılması, göçün azaltılması, istihdam ve öncelikli alanlarda kendine yetebilme ve gıdaya erişim gücünün kazandırılmasına yönelik çok sayıda proje hayata geçirdi.
Dağıtılan fidanlardan elde edilen ürünler iç piyasanın ihtiyacını karşılarken, dış piyasa için endüstriyel koşullara uygun olması nedeniyle en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat kapısını da aralıyor.
Projeyle ailelere yıllık ortalama 800 ile 1500 avro arasında ek gelir sağlanıyor.
TİKA, tarımda ciddi bir potansiyeli bulunan Karadağ’da özellikle üretimde kaliteyi artırma, iç ve dış pazar imkanları, ihracat stratejileri gibi konularda üreticiye destek olacak çözümler üretmek için planlamalar yapmaya devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!