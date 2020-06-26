TİKA’dan Karadağ'daki çiftçilere tarımsal destek

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sancak bölgesindeki Plyevlya, Biyelo Polye, Petnitsa ve Plav şehirlerinde başlatılan Ahududu Yetiştiriciliği Projesi, bölgedeki tarımsal verimi artırıyor.

Genç nüfusun kendi köyünde iş kurabilmesine olanak sağlamayı amaçlayan projeyle Karadağ çiftçisine 33 bin adet fidan dağıtımı yapan TİKA, bu fidanlarla 4 bin metrekarelik alanda ahududu bahçeleri tesis etti.

İlk ürünlerini 2018'de alan çiftçilerin verdiği bilgiye göre, elde edilen ahududu miktarı ortalama 800 ile 1000 kilogram arasında değişiyor.

Biyelo Polye şehrinde yaşayan ve proje kapsamında destek alan emekli Juso Dervisevic, TİKA tarafından sağlanan destekle ahududu yetiştiriciliğine başladığını ve elde ettiği üründen memnun kaldığını ifade etti.

Dervisevic, bu sene temmuzda ikinci hasadını yapmayı ve geçen seneye göre daha fazla ürün elde etmeyi umduğunu belirtirken, sağlanan destekten dolayı Türkiye’ye, Türk milletine ve TİKA’ya minnettar olduğunu ifade etti.

- TİKA'nın Karadağ'daki projeleri

2007’de Karadağ’da faaliyetlerine başlayan TİKA, ülkede ekonomik canlılığın artırılması, göçün azaltılması, istihdam ve öncelikli alanlarda kendine yetebilme ve gıdaya erişim gücünün kazandırılmasına yönelik çok sayıda proje hayata geçirdi.

Dağıtılan fidanlardan elde edilen ürünler iç piyasanın ihtiyacını karşılarken, dış piyasa için endüstriyel koşullara uygun olması nedeniyle en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat kapısını da aralıyor.

Projeyle ailelere yıllık ortalama 800 ile 1500 avro arasında ek gelir sağlanıyor.

TİKA, tarımda ciddi bir potansiyeli bulunan Karadağ’da özellikle üretimde kaliteyi artırma, iç ve dış pazar imkanları, ihracat stratejileri gibi konularda üreticiye destek olacak çözümler üretmek için planlamalar yapmaya devam ediyor.