TİKA ve AA iş birliğinde "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı

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AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, video konferans ile katıldığı eğitimin açılış programındaki konuşmasına, Azerbaycan'ın, Karabağ'da sağladığı askeri başarıyı kutlayarak başladı.

Şuşa'nın kurtarılmasının, Azerbaycan'ın diğer toprakları da kurtaracağının işareti olduğunu belirten Mutanoğlu, "Burada şunu görüyoruz; el ele, gönül gönüle verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Türkiye son dönemde bütün desteğini Azerbaycan'a vermiş durumda." dedi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın 30 yıla yakın işgal altındaki toprakların kurtarılması noktasında elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Mutanoğlu, bugüne kadar bütün Türk halkının, hükümetlerinin Azerbaycan'ın bu haklı davasını hep desteklediğini vurguladı.

Mutanoğlu, Minsk Üçlüsü ve diğer birtakım girişimlerin çözüm üretmek yerine, Azerbaycan halkını oyaladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gelinen noktada şunu gördük ki eğer siz sahada güçlü bir şekilde ortaya çıkarsanız ve el ele verirseniz başaramayacağınız hiçbir zorluk olmayacaktır. Bunun en somut örneğini görmüş olduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şuşa'nın kurtarılması diğer bütün bölgelerin kurtarılmasının da işaretidir. Artık bundan sonra temennimiz can kaybı olmadan Ermenistan ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve buranın kendi halkına teslim edilmesi. İnşallah bunu da görmüş oluruz."

AA'nın Haber Akademisi yöneticilerine, TİKA ve savunma sanayisi temsilcilerine teşekkür eden Mutanoğlu, AA'nın savaş muhabirliği eğitimiyle uluslararası hale gelmeye başladığını, bu noktada Haber Akademisinin, TİKA ile iş birliği içerisinde Ankara ve dışında birçok gazetecinin yetişmesi konusunda çalışmalar yaptığını anlattı.

Savaş bölgesi haberciliğine bu dönemde Azerbaycanlı gazetecilerin ihtiyaç duyduğunu belirten Mutanoğlu, AA'nın bu konuda uzman olduğunun altını çizdi.

- "AA, savaş takibi konusunda çok tecrübeli"

Mutanoğlu, AA'nın Suriye'de iyi bir ekiple gelişmeleri takip ettiğini belirterek burada, arasında Suriye operasyonları koordinatörlerinden Salih Mahmud Leyla'nın da bulunduğu bazı AA çalışanlarının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

AA'nın savaş takibi konusunda çok tecrübeli olduğunu vurgulayan Mutanoğlu, bu tecrübenin aktarılmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki savaşın takip edilmesinde en önemli meselenin, gazetecilerin hayatta kalması olduğuna işaret eden Mutanoğlu, bu anlamda daha önce Ankara'da Polis Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan ortak çalışmayla ciddi eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Mutanoğlu, temennilerinin kriz bölgelerindeki bütün gazetecilerin hayatta kalabilmesi olduğunu belirterek, Ankara Garı önünde 2016'da meydana gelen, 103 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, AA foto muhabiri Ege Gürün'ün kulağında hasar oluştuğunu anlattı.

Türkiye'de bir dönem yaşanan terör eylemlerinde de bazı AA çalışanlarının yaralandığını anımsatan Mutanoğlu, bu bölgelerde hem gelişmeleri aktarmanın hem de takip eden gazetecilerin başına bir şey gelmemesini sağlamanın önemine işaret etti.

- "Kurtarılan bölgelerin haberlerini vermek mutluluk"

Bu bilgi ve birikimin Azerbaycanlı gazetecilere de ciddi katkı sağlayacağına, kriz bölgelerindeki çalışmalara ışık olacağına işaret eden Mutanoğlu, temel felsefeyi, "Gerçekleri insanlara aktarmak çok kutsal bir görev ama hiçbir haber sizlerin hayatından kıymetli değil." şeklinde ifade etti.

Haberlerin bu can güvenliği sağlandıktan sonra aktarılması gerektiğini ifade eden Mutanoğlu, "Savaş bölgesinden gerçeklerin aktarılması kutsal bir görevdir. Orada birtakım insan hakları ihlalleri, savaş suçu işlenmişse bunları göstermek bizim görevimiz ama bunları yaparken mutlaka önce kendi can güvenliğimizi koruma altına almak zorundayız. Bu şekilde yaparsak iki güzelliği bir arada yapmış oluruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansının bugüne kadar Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu, Azerbaycan haber ajansı AZERTAC'la ortak çalışıldığını belirten Mutanoğlu, Karabağ topraklarının kurtarılması konusunda AA'nın da sahada çalıştığını, kurtarılan bölgenin haberlerini vermenin mutluluk olduğunu dile getirdi.

"İnşallah bir sonraki toplantımızda Karabağ topraklarının tamamının kurtarıldığı, Azerbaycan halkının öz topraklarına kavuştuğu günleri görmüş oluruz." temennisinde bulunan Mutanoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi"ne 48 Azerbaycanlı gazeteci katılıyor.