TİKA'nın Kovid-19 salgını nedeniyle Kosova'daki yardımları sürüyor

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prizren Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtıma, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da katıldı.
Başkonsolos Özaydın, burada yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde insani yardımlar konusunda öncü ülkelerden biri olan Türkiye'nin, Kosova'yı her alanda desteklediğini ifade etti.
Kosova'ya daha önce de salgınla mücadele kapsamında Türkiye'den tıbbi yardım gönderildiğini anımsatan Özaydın, gıda yardım paketleri kapsamında Kosova genelinde 32 ton gıda yardımı yapılacağını kaydetti.
Özaydın, dün başkenti Priştine'de ihtiyaç sahiplerine 320 yardım kolisi teslim edildiğini aktararak, Prizren'de de 576 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.
Prizren Belediye Başkanı Haskuka ise TİKA tarafından yapılan bu gıda yardımının, Prizren'e salgın döneminde yapılan en büyük yardım olduğunu belirterek, Kosova genelinde ikinci ayına girilen kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle birçok ailenin maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Haskuka, dünya genelinde her ülkenin gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiği bir dönemde Türkiye'nin yardımlarının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Tıbbi yardımları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolileri için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dün başkent Priştine'de dağıtımına başlanan gıda yardım paketleri, Kosova genelinde 10 belediyede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 12'ye yükseldiği Kosova'da, salgının başından beri 449 kişide virüs tespit edildi.
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