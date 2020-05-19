TİKA'nın Kosova'daki özel eğitim seminerleri video konferans yöntemiyle başladı - PRİŞTİNE

AA

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Eğitim Koordinatörü ve Anadolu Otizm Vakfı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Binyamin Birkan’ın danışmanlığında hazırlanan Özel Eğitim Seminerlerinin birinci bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlendi.Özel Eğitim Seminerlerinin ilk konusu "Otizmli çocuklara bağımsız oyun becerilerinin öğretiminde etkinlik çizelgelerinin kullanımı" oldu.Prof. Dr. Birkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde gelişimsel yetersizliği olan çocukların uzaktan eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını belirterek uzmanlar olarak farklı modeller geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.Ailelerin, salgın sürecinde çocukların eğitim alabilmesinde en büyük rolü oynadığını belirten Birkan, "Ailelerin bu süreçte rehberliğe ihtiyacı var. Ailelere eğitim verecek uzmanlara bu seminerler yardımıyla destek veriyoruz. Kosova’da yürüttüğümüz eğitim programı 4 haftadan oluşacak. Her hafta 2 konu anlatacağız." ifadelerini kullandı.TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da TİKA'nın özel eğitim ve okul öncesi eğitimle ilgili Balkan ülkelerinde birçok proje gerçekleştirdiğini belirtti.Kosova’da 2017 yılından beri özel eğitim alanında projelerin hayata geçirildiğini aktaran Ceran, "Priştine Belediyesi yetkilileriyle Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etmemizle başlayan süreç, eğitim programlarıyla devam ediyor. TİKA ve Priştine Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Özel Rehabilitasyon Merkezi'nin inşası ve uzman kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.Okul öncesi öğretmenler, psikolog, pedagog, terapist ve dil terapistleri ile bu alanlarda eğitim alan öğrencilerin yararlanabileceği seminerler bir ay boyunca devam edecek.