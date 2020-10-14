TİKA'nın desteklediği Sudanlı kadınlar üretime katkı sağlıyor

TİKA, başkent Hartum’un Cebel-i Evliya ilçesinin en yoksul mahallelerinden, çatışma bölgelerinden gelen Sudanlı ve Güney Sudanlı sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mayo'da gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında temmuzda 50 kadına malzeme desteğinde bulundu.
Sudanlı kadınlar, aşçılık, pastacılık, dikiş, deri işleme ve baharat yapımı gibi konularda yerel bir dernek tarafından verilen eğitimin ardından TİKA’nın malzeme desteğiyle üretime başladı.
Kadın girişimciler, bir yandan aile bütçelerine destek olurken diğer yandan da öğrendiklerini yakınlarına öğretip iş vererek istihdama katkı sağlıyor.
- "TİKA'nın projesi, hayatımı değiştirdi"
TİKA'nın fırın desteğinde bulunduğu Nidal Barud, "Bölgede geçim gerçekten zor. Babam emekli, evimiz kiraydı. TİKA'nın desteğiyle kendi işimin sahibi oldum. Sosyal medya üzerinden aldığım siparişlerle bakkal ve marketlere evde ürettiğim pasta, kek, bisküvi gibi çeşitli ürünleri satıyorum. Dükkan açmak ve işimi büyütmek istiyorum." diye konuştu.
Üniversite mezunu olmasına rağmen bu proje öncesinde işsiz olduğunu dile getiren Barud, "TİKA'nın projesi, hayatımı değiştirdi. Destekleri için TİKA ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum." dedi.
Yöresel kıyafetlerin yanı sıra mezuniyet töreni ve kutlamalar gibi özel günler için giysi diken Meryem İbrahim Adem de "Burada herkes muhtaç durumda. Hizmet bekliyorlar, rehabilitasyona ihtiyaç duyuyorlar. Bölge halkı, özellikle kadınlar, mesleki eğitim kursları ve sonrasında iş kurana kadar malzeme ve maddi destek bekliyor." ifadelerini kullandı.
TİKA'nın çalışmalarını takdir ettiklerini söyleyen Adem, "Bu, çok güzel bir proje. Bizim gibi herkesin faydalanmasını isterim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum çünkü Sudan’a çok destekleri oldu.” diye konuştu.
- Projenin benzeri, Batı Kurdufan eyaletinde de yapılacak
TİKA Koordinatörü Bilal Özden, Sudanlı kadınların kurslarda kazandıkları becerileri ekonomik aktiviteye dönüştürerek, kendi ayaklarının üzerinde durduğunu ve üretime katkı sağladıklarını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, projenin bir benzerini Batı Kurdufan eyaletinde de gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.
Bölge halkına yönelik faaliyetler yürüten Crafts for Sustainable Development Derneğince onlarca kadına eğitim verilmiş, eğitimden faydalanan kadınlara TİKA tarafından 26 Temmuz’da 10 dikiş makinesi, 10 nakış makinesi, 10 deri işleri işleme makinesi, 10 fırın ve 10 baharat işleme makinesi hibe edilmişti.
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