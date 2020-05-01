TİKA, küresel gıda krizine karşı Balkanlar'a verdiği tarım desteğini artırıyor

AA muhabirinin TİKA'dan edindiği bilgilere göre, Başkanlık, Kovid-19'dan önce Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlattığı "Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında, olası gıda krizine karşı, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan soydaş ve akraba topluluklara desteğini arttırıyor.
TİKA, salgın nedeniyle hem gıda hem de geçim kaynaklarının risk altında olduğu bölgelerde, savunmasız ve kırılgan grupları korumak ve salgının gıda sistemi üzerindeki etkilerini hafifletmek için Balkanlar'da hızlı önlemler alıyor.
Bu kapsamda, Başkanlık, başlattığı "tarımsal diplomasi" faaliyetleri çerçevesinde, olası gıda krizinin etkisini azaltmak için "ülke bazlı proje ve programlar" hazırlamaya başladı.
- Bosna Hersek'te 10 belediye gıda programına dahil edildi
TİKA, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı en savunmasız ülkeler arasında bulunan ve mart sonu itibarıyla yaklaşık 100 bin kişinin farklı sebeplerden ötürü işsiz ya da çalışamaz duruma geldiği Bosna Hersek'te 500 aile için doğrudan tarımsal üretime geçti.
Salgına karşı mücadele amacıyla gerçekleştirdiği "Tohum Destek Projesi"yle Bosna Hersek'in yanında olmaya devam eden TİKA, söz konusu proje için Doğu Saraybosna'da 10 belediyeyle iş birliği yaptı.
Gorazde, Pale Praça, Rogatica (Zepa),Breza, Vareş, Maglaj, Gornji Vakuf, Sapna, Teoçak ve Çeliç belediyeleriyle ortak yürütülen çalışmada, belediye tarım danışmanları da aktif rol aldı.
Mevsimsel ekim çalışmalarıyla eş zamanlı başlanan projede, 500 aileye 13 ton tohum ve 13 ton gübre desteği sağlanarak, 500 dekar alanda patates, soğan, fasulye, havuç ve maydanoz üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.
Ayrıca söz konusu projeyle, genel tüketime uygun ürünlerde yaz dönemi ekiminde kesinti olmaması, tarım alanlarının etkin kullanılarak tarımsal üretimin devamlılığıyla olası gıda krizinin önüne geçilmesi ve gıda güvenliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Bu bağlamda, Kovid-19'la mücadele kapsamında sürdürülen tarımsal destek projelerinin farklı bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için de harekete geçildi.
- Bitkisel ve hayvansal üretimin devamlılığı büyük önem arz ediyor
Bosna Hersek'te toprak mülkiyetinin çoğunlukla özel mülkiyette olması, sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanmasında belediyeler aracılığıyla aile işletmelerinin desteklenmesinin önemini ortaya koyuyor.
Kovid-19'un küresel ekonomiye olumsuz etkisinin özel sektör üzerinde oluşturduğu baskı göz önüne alındığında, söz konusu proje, salgın döneminde işsiz kalan Boşnak gençler ve aileleri için de fırsat niteliği taşıyor.
Kendi tüketimi için üreten tarım kesiminin bu yolla ekilmeyen tarımsal üretim alanlarını artırması da Bosna Hersek'te aile ve ülke ekonomisi açısından projenin çarpan etkisini oluşturuyor.
Başkanlık, bu süreci, üretimi teşvik eden başta eğitim ve proje girdi temini olmak üzere yeni projelerle desteklemeye devam edecek.
TİKA, tarım sektörünün stratejik öneme sahip olduğunun daha çok anlaşıldığı bu dönemde, bitkisel ve hayvansal üretimin devamlılığı ve gıda arz güvenliğinin garanti altına alınmasına önem veriyor.
- Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı
TİKA'nın Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında, Balkanlar'da tarımsal kalkınmaya, göçün engellenmesine ve bu bölgede yaşayan toplulukların gıda ve yaşam güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma başlatılmıştı.
Başkanlık, "Bosna Hersek'te Topraksız Dikey Tarım Uygulamaları ile Kentsel Emekli Ve Engelli Nüfusun Yaşam Kalitesinin Arttırılması", "Organik Ceviz Yetiştiriciliği ile Yoksulluğun Azaltılması ve Kırsal Kesimdeki Kadının Güçlendirilmesi", "Örtüaltı Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması ile Kadınların Kalkınmaya Katılımının Desteklenmesi" ve "Kırsal Alanda Güvenilir Arı Ürünlerini Üretimi ve Pazarlanması" gibi çok sayıda projeyi hayata geçirmişti.
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