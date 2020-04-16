TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kosova'da yardım dağıtıyor - PRİŞTİNE

AA

Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sosyal refahın korunması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ihtiyaç sahibi bin 600 aileye gıda yardım paketleri dağıtılmaya başlandı.Başkent Priştine'deki dağıtıma Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Priştine Belediye Başkanı Şpend Ahmeti ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da katıldı.Büyükelçi Sakar, burada yaptığı açıklamada, Kosova'nın bağımsızlıktan önce de Türkiye'nin dayanışma içinde olduğu bir ülke olduğunu belirterek, pandemi koşullarının dayanışmanın önemini herkese bir kez daha gösterdiğini söyledi.Türkiye'nin bu süreçte yurt dışındaki dostlarıyla da dayanışmasını sürdürdüğünü vurgulayan Sakar, "Geçtiğimiz günlerde Kosova dahil olmak üzere Balkanlardaki dostlarımıza yardımlarımızı ilettik. Bugün de TİKA'mızla Kosova'yla dayanışmamızı sürdürdüğümüz için mutluyuz." dedi.

Ahmeti de yardımların ihtiyaç sahipleri için önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ve TİKA'nın sürekli olarak Priştine Belediyesine farklı projelerle yardımlarda bulunduğunu anımsattı.Gıda paketlerinin herkesin ihtiyaç duyacağı temel ürünleri içerdiğini aktaran Ahmeti, "Bugün Priştine'de dağıtılacak 370 gıda paketi ile başlıyoruz. 'Başlıyoruz' diyorum çünkü TİKA ve Türkiye'nin yardımları durmak bilmiyor." şeklinde konuştu.

Ceran ise bin 600 gıda paketini Kosova genelinde 10 belediyede dağıtacaklarını belirterek, "Bu gıda paketleriyle ilgili yardımlarımız bugün itibarıyla başlıyor. Ramazan ayına girmeden önce bu paketlerin herkese ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Kovid-19 kaynaklı can kaybının 10'a yükseldiği Kosova'da, salgının başından beri 423 kişide Kovid-19 tespit edildi.