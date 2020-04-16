TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kosova'da yardım dağıtıyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sosyal refahın korunması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ihtiyaç sahibi bin 600 aileye gıda yardım paketleri dağıtılmaya başlandı.
Başkent Priştine'deki dağıtıma Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Priştine Belediye Başkanı Şpend Ahmeti ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da katıldı.
Büyükelçi Sakar, burada yaptığı açıklamada, Kosova'nın bağımsızlıktan önce de Türkiye'nin dayanışma içinde olduğu bir ülke olduğunu belirterek, pandemi koşullarının dayanışmanın önemini herkese bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Türkiye'nin bu süreçte yurt dışındaki dostlarıyla da dayanışmasını sürdürdüğünü vurgulayan Sakar, "Geçtiğimiz günlerde Kosova dahil olmak üzere Balkanlardaki dostlarımıza yardımlarımızı ilettik. Bugün de TİKA'mızla Kosova'yla dayanışmamızı sürdürdüğümüz için mutluyuz." dedi.
Ahmeti de yardımların ihtiyaç sahipleri için önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ve TİKA'nın sürekli olarak Priştine Belediyesine farklı projelerle yardımlarda bulunduğunu anımsattı.
Gıda paketlerinin herkesin ihtiyaç duyacağı temel ürünleri içerdiğini aktaran Ahmeti, "Bugün Priştine'de dağıtılacak 370 gıda paketi ile başlıyoruz. 'Başlıyoruz' diyorum çünkü TİKA ve Türkiye'nin yardımları durmak bilmiyor." şeklinde konuştu.
Ceran ise bin 600 gıda paketini Kosova genelinde 10 belediyede dağıtacaklarını belirterek, "Bu gıda paketleriyle ilgili yardımlarımız bugün itibarıyla başlıyor. Ramazan ayına girmeden önce bu paketlerin herkese ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 10'a yükseldiği Kosova'da, salgının başından beri 423 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!