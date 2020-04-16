GRAFİKLİ - TİKA, Kovid-19'la küresel çapta mücadele faaliyetlerini sürdürüyor

AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),dünyanın dört bir yanında yürüttüğü yardım ve destek faaliyetleriyle, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel çapta verdiği mücadelenin sac ayağını oluşturuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Başkanlığın, Kovid-19'la mücadelede, Azerbaycan'dan Yemen'e, Sudan'dan Bosna Hersek'e kadar farklı bölgelerde, kalkınma iş birliği çerçevesinde yerelden temin ettiği maske ve diğer tıbbi malzemelerin yanı sıra yürüttüğü faaliyetlerden 370 binden fazla kişi faydalanıyor.

Bu bağlamda TİKA, 30 Ocak'ta Kovid-19 salgınının başladığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yükledi.

TİKA tarafından 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske ve 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafet gibi çeşitli medikal malzemeler hazırlanarak, Çinli yetkililere teslim edildi.

- TİKA'nın yenilediği hastane Gürcistan'da Kovid-19'la mücadelenin merkezi oldu

Türkiye'nin katkılarıyla yenilenip kapasitesi artırılan ve geçen yıl 22 Kasım'da hizmete açılan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, Gürcistan'da Kovid-19'la salgınıyla mücadelenin merkez üssü haline geldi.

Başkanlık tarafından yenilenen hastaneden, ilk olarak vakanın 26 Şubat'ta kayda geçtiği ülkede çevre illerden gelenler dahil 980 bine yakın kişi yararlanıyor.

Gürcistan'da Kovid-19 teşhis ve tedavisinin yapılabildiği üç sağlık merkezinden biri olan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, Batı Gürcistan'ın Acara, Gurya ve Samegrelo bölgelerine hizmet veren tek sağlık merkezi olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, Gürcistan'da "Evde Kal" kampanyası kapsamında, TİKA desteğiyle Kovid-19'la mücadele için kamu görevlileri ve medya çalışanlarına online eğitimler verilmeye başlandı.

- Gazze'de inşa edilen hastane, Kovid-19'la mücadelede Filistinlilerin umudu olacak

TİKA tarafından Gazze'de inşa edilip modern tıbbi ekipmanlarla donatılan "Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19'la mücadele için 26 Mart'ta Filistinli yetkililere devredildi.

Toplamda 33 bin 400 metrekare kapalı alandan oluşan hastane, birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye dönerek Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya tabi tutulacak Gazzelileri bekleyen hastane, sadece Gazze'nin değil, Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi olma özelliğine sahip.

Öte yandan Pakistan'da 2014'te TİKA tarafından inşa edilen ve donanımı sağlanan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi de ülkenin Kovid-19'la mücadelesinde önemli bir merkez olarak kullanılıyor.

Kırgızistan'da da TİKA tarafından inşası biten ve yakın zamanda tıbbi cihaz donanımı da tamamlanan 72 yatak kapasiteli Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi olarak hizmete açılacak.

Hastanenin, Kırgızistan Sağlık Bakanlığına devri için gerekli süreç, kısa süre içinde tamamlanacak.

- Kolombiya'da salgınla mücadelede Türk malı 3D yazıcılar

TİKA tarafından Kolombiya Casanare Ticaret Odası bünyesinde kurulan "Girişimcilik, Yenileşim ve Modelleme Merkezi"ne geçen yıl temin edilen Türk malı 3D yazıcılarla, Kolombiya'daki sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere siperli koruyucu maskeler üretiliyor.

Öncelikle Orinoquia Bölge Hastanesi (HORO) ve Casanare kliniklerinde denenen maskelerden 16 bin adet üretilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Sudan'ın başkenti Hartum'daki eğitim merkezinde, Kovid-19'la mücadeleye destek kapsamında, Sudanlı sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 3D yazıcıyla üretilen koruyucu siperli maske üretimine başlandı.

TİKA'nın, Bosna Hersek'te başlatılan maske üretim projesine verdiği destek kapsamında da 50 bin maske üretilmesi hedeflenirken, üretilen ilk 5 bin maske Zenica ve Visoko'daki sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

Böylelikle, TİKA, Bosna Hersek, Libya, Özbekistan, Moğolistan, Uganda, Cezayir, Sudan, Bulgaristan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya ve Sri Lanka'da 6 bin 600 siperli koruyucu maske üretilmesine destek sağlıyor.

Başkanlık, Tunus'ta Kovid-19 hastalarının tedavisi için tahsis edilen pandemi hastanesine acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi görüntüleme sistemi temin etti.

- TİKA'dan Yemen'deki sağlık çalışanlarına Kovid-19 eğitimi

Başkanlık, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde 8 ilçeden 360 sağlık çalışanına Kovid-19'la mücadele kapsamında eğitim vermeye başladı.

Salgınla mücadelede Gineli engelli ve yetimleri de yalnız bırakmayan TİKA, engelliler, yetim aileler, hastaneler ve kamu kurumlarına 400 paket hijyen ve sarf malzemesi yardımı dağıttı.

TİKA, Azerbaycan'da da salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

- Kuzey Makedonya'da yardım paketi

Başkanlık, koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da 2 bin 500 gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketi dağıtımına başladı.

TİKA, Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Kırgızistan Milli Kızılay Derneği iş birliğinde, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen Çüy kentindeki yaşlı, engelli ve zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine, gıda paketi, kişisel koruma ekipmanı ve hijyen malzemesi sağladı.

Ayrıca Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kırgızistan Kızılay Derneğine 400 gıda paketi, 1000 koruyucu maske, 1000 koruyucu eldiven, 100 koruyucu tulum, 100 koruyucu gözlük ve 430 antiseptik teslim edildi.

- Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı

Kovid-19'la küresel çapta mücadelesini Irak'ta da sürdüren Türkiye, TİKA aracılığıyla, geçen ay sokağa çıkma yasağının başladığı ülkede, çoğunluğu günlük ücret karşılığı çalışan ve mevcut durum nedeniyle işlerine gidemedikleri için zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Erbil ve Kerkük'teki 4 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı.