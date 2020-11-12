TİKA ile Bosnalı kadınlar tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor

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Balkanlar ve Doğu Avrupa'da yürütülen "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programları"nın alt bileşeni olarak faaliyete geçirilen proje kapsamında, Bosna Hersek'in Bihac, Vitez, Bugojno, Gorazde, Bratunac, Livno, Bosanska Kostajnica ve Prijedor şehirlerindeki 60 aileye sera ve sulama sistemi kurularak, tarımsal üretime adım atmaları sağlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'teki iş gücünün yaklaşık yüzde 30'u tarım sektöründe istihdam ediliyor. Proje kapsamında kırsal alanda yaşayan kadınların yıl boyunca üretmelerine ve kendi ihtiyaçlarını örtü altı üretim modeliyle kazanmasına imkan sağlanıyor.

Vitez şehrine bağlı Ahmici Köyünde uygulanan projede görev alan Tahiba Ahmic, üretime katkı sağlayan proje sayesinde bölge kadınlarının kendilerine olan özgüvenlerinini tekrar kazandıklarını söyleyerek, projenin ekonomik olarak güçlenmelerine büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Semra Ribo da düzenli gelir elde edecek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu imkanı tanıyan Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Sınırlı da olsa gerçekleştireceğim üretimin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bilmekten dolayı ayrı bir heyecan duyuyorum." dedi

- Bosna Hersek’te salgına karşı güçlü tarımsal refah

Bosna Hersek'in kırsal bölgelerinde yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik gelir getirici faaliyetleri içeren tarım ve hayvancılık projelerinin uygulanmasına devam ediliyor. Ülkede çok sayıda proje başarıyla uygulanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana ülkede yaklaşık 100 bin kişi farklı sebeplerden işsiz veya çalışamaz durumda kaldı.

Bu kapsamda TİKA, hem salgının etkilediği ve hem de 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın sonuçlarını en ağır biçimde hisseden bölgelerden Gorazde, Pale Praca, Rogatica, Breza, Vares, Maglaj, Gornji Vakuf, Sapna, Teocak, ve Celic belediyelerinde 500 aileyi doğrudan tarımsal üretime geçirerek, üretime kadınları dahil etti.

Diğer yandan, 65 yaş üstü ailelerin geçimlik tarımsal üretiminin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması için de 287 aileye kaliteli tohum desteği verilerek kaliteli üretimi ve dikey tarımsal uygulamaları sağlandı.