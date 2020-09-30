TİKA'dan Yemen'in Kovid-19'la mücadelesine termal kamera desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aden Uluslararası Havaalanına bilgisayar destekli termal kamera sisteminin kurulumunun yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, TİKA tarafından uluslararası havaalanının gelen ve giden yolcu peronlarına kurulan ve denemeler sonrası hazır hale getirilen sistemin, havaalanı güvenlik müdürlüğüne törenle teslim edildiği belirtildi.
Törene, Yemen Sağlık Bakanı Vekili Dr. Muhammed Bekri, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, Havaalanı yetkilileri ve TİKA’nın Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı.
Bakan Vekili Bekri, törende yaptığı konuşmada, TİKA ile daha önce olduğu gibi salgının Yemen’de yayılmaya başlamasıyla, başta Yemen sağlık personelinin bilinçlendirme eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.
Bekri, "Salgın ile birlikte sağlık hizmetleri alanında zor bir süreçten geçiyoruz ve sağlık birimlerinin yüklerinin hafifletilmesi adına bu projeyi önemsiyoruz. TİKA’nın şahsında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
TİKA Yemen Koordinatörü Sarı da termal kameraların salgının ikinci dalgası sonrası uçuşların başlaması ile yurt dışından gelen veya yurtdışına giden yolcuların tedbir amaçlı ateşlerinin ölçülmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi, sağlıklı insanların korunarak hastalığın tekrar yayılmasının engellemesi amacıyla kurulduğunu kaydetti.
Sarı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok alanda Yemenli kardeşlerimizin yanında olma gayretindeyiz." dedi.
TİKA tarafından kurulan bilgisayar destekli termal kameraların, yüz tanıma sistemi sayesinde her iki saniyede bir, bir kişinin ateşini ölçecek kapasitesi bulunuyor.
Sistem, standardın üzerinde bir ateş belirlenmesi durumunda sesli alarm veriyor.
Ayrıca ateşi ölçülen kişileri kaydeden sistem, kişi başka bir tarihte tekrar geldiğinde daha önceki geçişindeki ateşi hakkında uyarıda bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!