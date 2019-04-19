19 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da 2010'dan bu yana yürütülen tarımsal kalkınma projelerinden ülkenin çeşitli bölgelerinde verimli sonuçlar alındığı belirtildi.
Darfur Eyaleti'nde gerçekleştirilen tohum projesinin, bölgede istihdamın arttırılması ve özellikle açlık ve kıtlıkla mücadelede önemli katkı sağladığına vurgu yapıldı.
Projelerin, hem kamplar hem de köylerde yaşayan dar gelirlilerin bölgeden göçünü engellerken, bu kişilerin geçimlerini sağlamasına katkıda yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, Darfur'un çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere Sinnar ve Cezire eyaletlerinde, 2017'den bu yana gerçekleştirilen tohum, meyve fidanı ve zirai aletler projesinden, yaklaşık 600 bin dar gelirli Sudanlı çiftçi ile kamplarda zor koşullarda yaşayan ve yerleşik hayata geçmek isteyen mültecilerin faydalandığı kaydedildi.
Darfur, Sinnar ve Cezire Eyalet Valileri, gerçekleştirilen eğitim, sağlık, tarım ve diğer projelerle "Türk hükümetinin ülkede her sene bayram havası yaşattığını" ifade ederek hem Türk hükümetine ve halkına hem de TİKA'ya teşekkür etti. Valiler, söz konusu projelerin devam etmesininin faydalı olacağını belirtti.
TİKA'DAN SUDAN'A BİRKAÇ ALANDA DESTEK
TİKA, 2019 itibariyle tohum, meyve fidanı ve zirai aletler projesi kapsamında, Darfur'un 5 eyaleti ile Cezire ve Sinnar eyaletlerinde, 59 ton sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz ve susam tohumları ile 3 bin adet muz, guava, mango, greyfurt meyve fidanı, saban ve sulama pompası dağıttı.
TİKA ayrıca, Nyala'daki hastanelere ve Darfurlu ebelere yönelik Sudan ve Türkiye'de yapılan uygulamalı eğitimlerin yanı sıra su projeleri, Hartum ve Türkiye'de gerçekleştirilen mesleki eğitim projeleri, Darfur'da yürütülen sağlık, istihdam projeleri ile, Sudan genelinde birçok alanda faaliyet göstermeye devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!