TİKA'dan Pakistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı

AA

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Afganistan sınırında yer alan Aşiretler Bölgesi'nden (FATA) terör sebebiyle Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han bölgesine göç eden ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

TİKA tarafından temin edilen gıda malzemesinin teslim törenine Keşmir ve Gilgit Baltistan Bakanı Ali Amin Han Gandapur, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve çok sayıda Pakistanlı katıldı.

Gandapur, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı yardımlar ile Pakistan halkının daima yanında olduğunu belirterek Dera İsmail Han’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan ciddi derecede etkilendiğini ifade etti.

TİKA’nın pandemi sürecinde bölgeye ulaşan tek resmi kurum olduğunu vurgulayan Gandapur, TİKA tarafından verilen desteğin şehirde iaşesini günlük kazanan ve Kovid-19'dan ekonomik olarak etkilenen aileler için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Umut da TİKA’nın Pakistan’da uzun soluklu kalkınma projelerinin yanında insani yardım faaliyetlerini de gerçekleştirdiğini belirterek özellikle salgın sürecinde yapılan gıda yardımlarının aileler için önemli bir katkı olduğunu dile getirdi.