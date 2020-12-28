TİKA'dan Orta Asya ülkelerine cerrahi tecrübe aktarımı kursu

AA

TİKA'dan yapılan açıklamada, 2 gün süren ve Türkiye'nin laparoskopi cerrahisi alanındaki önemli isimlerinin bir araya geldiği, yoğun ilgi gösterilen çevrimiçi kursa, 5 ülkeden bine yakın uzmanın katıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenen cerrahi eğitime Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan’dan genel cerrah ve asistanlar katılım sağladı.

Kursun ilk gününde gerçekleştirilen canlı vaka operasyonu ekrana aktarılarak katılımcı cerrah ve asistanların istifadesine sunuldu. Programın ikinci gününe ise teknik bilgi sunumları ile devam edildi.

Salgın döneminde dahi Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da gerçekleştirdiği teknik tecrübe paylaşımı ve çevrimiçi sağlık eğitimi projelerine hız kesmeden devam eden TİKA, sağlık altyapısının gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan cerrahi bir yöntem olarak biliniyor.

Laparoskopik cerrahi, ismini cerrahi işlem sırasında kullanılan laparoskoptan alıyor.

Kansız ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemi ile pek çok hastalığın tanısı konulabiliyor ve tedavisi yapılabiliyor.