TİKA'dan Moğolistan'da müzik eğitimine destek

AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, başkent Ulanbator'a 430 km mesafedeki Övörhangai şehrinde bulunan Yösönzuil İlçe Devlet Okulu'na, talepler doğrultusunda, öğrencilerin eğitim ve kişisel gelişim ortamının iyileştirilmesi, serbest zamanın verimli ve doğru şekilde kullanılması için müzik sınıfını yenileyerek ilçe kaymakamına teslim etti.

49 öğretmeniyle 520 öğrenciye eğitim hizmeti veren okula, gitar, flüt, at başlı çalgı ve ukulele gibi müzik enstrümanı desteğinde bulunuldu.

Yösönzuil İlçe Kaymakamı Mönhbayar Dondog, teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Çocukların sanatsal gelişimi ve modern eğitim ortamının oluşturulmasına büyük katkı sağlayan TİKA'ya teşekkür ederim." dedi.

Yösönzuil Okul Müdürü Bolormaa Naidan da TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 1969'dan bu yana ilçe çocuklarına eğitim veren köklü okulların standartlarının bir üst seviyeye getirildiğini belirtti.

Projeden 400 öğrencinin doğrudan faydalanacağını aktaran Bolormaa, tüm öğrenciler ve ebeveynleri adına Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.