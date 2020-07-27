TİKA'dan Moğolistan'da acil durum ve afet yönetimine destek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dornogobi, içerisinden uluslararası karayolu ve demiryolu geçen ve çok sayıda maden şirketi ile petrol işleme tesisinin faaliyet gösterdiği bir şehir. Bölgede iş kazaları sıklıkla yaşanırken, sel, yangın ve deprem gibi doğal afetler de meydana geliyor.
23. Acil ve Afet Yönetimi Birimi, Dornogobi şehrinin Ayrag, Altanşiree, İhhet, Delgereh ve Dalanjargalan ilçelerinde yaşayan 25 bin kişinin canını ve malını doğrudan koruyarak arama, kurtarma, afet ve acil durum yönetimi hizmeti vermekle yükümlü bir devlet kurumu.
TİKA tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan eğitim sınıfı, Moğolistan genelinde bu alanda eğitim verecek ikinci kurum özelliği taşıyor. Afet ve Acil Durum Eğitim Sınıfında yetişkinlere ve çocuklara afet konusunda gerekli bilgi ve müdahale teknikleri öğretilecek. Proje kapsamında başta acil yardım seti, tıbbi cihazlar olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer uygulamalı eğitim malzemeleri ve ekipmanlar da temin edildi.
Projenin açılış törenine Dornogobi Valisi Erdentetsetseg Gotov, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, Olağanüstü Durumlar Genel Müdürü Albay Daşnyam Naidan ve Acil ve Afet Yönetimi Birimi personeli katıldı.
TİKA’nın Moğolistan'da yürüttüğü faaliyet ve projeleri hakkında bilgi veren Ustaömer, kurulan eğitim sınıfı projesinin kazalar ve felaketten gelen zararların minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirterek, 23. Acil ve Afet Yönetimi Birimi’ne başarılar diledi.
Dornogobi Valisi Erdenetsetseg Gotov ise TİKA'nın 2019'da gerçekleştirdiği Dornogobi şehrindeki 5 devlet okulunda sağlık eğitim sınıflarının kurulması ve doktor odalarının tefrişatı projesiyle iş birliğinin temelinin atıldığını belirterek, "2020 yılında valilik olarak talepte bulunduk ve TİKA çok kısa bir süre içerisinde 23. Acil Durum ve Afet Yönetimi Birimi bünyesinde afet ve acil durum eğitim sınıfı kurdu. Proje sayesinde bölge halkının can ve mal güvenliği sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Gotov, Türkiye'ye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.
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