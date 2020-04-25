TİKA'dan Meksikalı çocuklara 23 Nisan hediyesi

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Türkiye İlkokulu, TİKA tarafından tamamen yenilendi.

Modern ekipmanlarla donatılan okul 23 Nisan'da yetkililere teslim edildi.

Okul Müdürü Edgar Sanchez, teslim sırasında "Bu zor günleri atlatıp çocuklarımız döndüğünde onları çok güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Bu okul Türkiye’nin bir parçası ve yeni yüzüyle şimdi çok daha güzel. Türkiye’ye ve Türk halkına sonsuz teşekkürler." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören düzenlenmeden teslim edilen Meksiko’daki Türkiye adını taşıyan tek okulun 405 öğrencisi bulunuyor.