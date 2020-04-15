TİKA'dan Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardım

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),Lübnan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi yardımda bulundu.
TİKA Beyrut Ofisi, Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı sürdürdüğü tıbbi yardımları kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sayda kentinde sağlık hizmeti veren kuruluşlara tıbbi yardım malzemeleri temin etti.
Koruyucu tulum, yüz siperi, gözlük, N95 maske, cerrahi maske, eldiven, koruyucu çorap, tek kullanımlık kıyafet ve dezenfektan gibi malzemelerden oluşan yardımlar, ülkenin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Makasid Cemiyeti bünyesinde Beyrut’ta faaliyet gösteren hastanelere ulaştırıldı.
TİKA ayrıca, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde sağlık hizmeti veren İslami Sivil Savunma Kuruluşuna sterilizasyon makinesi, temassız ateş ölçer, koruyucu kıyafet, yüz siperi, gözlük, maske, eldiven ve sterilizasyon malzemesi desteğinde bulundu.
TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da dost ve kardeş ülkelere yardım elini uzattığını belirtti.
Türkiye'nin gücü yettiğince az ya da çok diğer ülkelerin mücadelesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Biz de TİKA olarak Lübnan'a her alanda olduğu gibi bu konuda da destek vermek ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istedik. İş birliği faaliyetlerimize tüm alanlarda devam ediyoruz." dedi.
Lübnan hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı 15 Mart'ta duyurduğu genel seferberlik kararı kapsamında ülkeye her türlü giriş-çıkışlar yasaklanmış, kamu ve özel sektörde faaliyetler durdurulmuştu.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 658, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 21 olarak açıklamıştı.
Hayatını kaybedenler arasında Lübnan'da yaşayan bir Türk vatandaşı da bulunuyor.
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, Kovid-19 salgınına büyük bir ekonomik krizin ortasında yakalandı.
Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en sıkıntılı dönemi yaşadığı ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!