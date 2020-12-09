TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolivar Valiliği ve TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile termal kameralar yoluyla fiziksel temas olmadan yüksek hassasiyetli yüz tanıma sistemi sayesinde 37 derecenin üzerindeki vücut sıcaklığının tespit edilmesi hedefleniyor.
Kurulan sistem aracılığıyla Ulusal Hükümet tarafından oluşturulan yönergelerle uyumlu biyogüvenlik protokollerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, şehrin ana gelir kaynağı olan turizm sektöründeki faaliyetlerin canlandırılması için gerekli sağlık güvenliği koşulunun oluşturulması amaçlanıyor.
Kameraların teslim töreninde konuşan Bolivar Valisi Vicente Antonio Biel Scaff, sağlanan destek için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Kızılötesi kameralar, Karayip bölgesinin ana havalimanında tüm yolcularımızın vücut sıcaklığını tespit etmemize olanak sağlayacağı gibi Bolivar'da salgınla mücadelemize de büyük katkı verecek." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Cartagena Fahri Konsolosu Jorge Villamizar de Lavalle de bölgede gerçekleştirilen iş birliklerinin artmasının önemine değinerek, "Rafael Nunez Havaalanına kurulan termal kamera sistemleri sağlık güvenliği yönetiminde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Virüsle enfekte olmuş kişilerin erken tespit edilebilmesi çok önemli. Türk ürünü termal kamera sistemlerinin bölgemizde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan TİKA tarafından Kolombiya'da koruyucu sağlık önlemleri kapasitesinin artırılması amacıyla 2020 yılı içerisinde temin edilen 3 adet termal kamera seti, Kolombiya Başkanlık Sarayı'nda, Choco Departmanı Valiliği ve Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı hizmet binalarında halen kullanılmaya devam ediliyor.
Kolombiya'nın tarihi, turistik ve kültürel simgelerinden olan Cartagena kenti, ülkenin en çok turist ağırlayan kenti. Adını eski devlet başkanı ve Kolombiya milli marşının yazarı olan Rafael Nunez'den alan Cartagena Havaalanı, ülkedeki en önemli havalimanından biri olarak kabul ediliyor.
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