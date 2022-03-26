Kenyalı çiftçilere muz ve avokado desteği

AA

TİKA Kenya Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki tarıma destek vermeye ve yoksullukla mücadeleye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, TİKA tarafından çiftçilere 15 bin avokado ve 10 bin muz fidanı dağıtıldığı kaydedildi.

Yapılan destek ile özellikle kadın, genç ve engellilerin geçim kaynaklarının artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Fidanların teslim törenine Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun yanı sıra Kenyalı yetkililer katıldı.