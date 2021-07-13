TİKA'dan Karadağ'ın çevre düzenlemesine destek

AA

Teslim törenine katılan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlardaki projelerde devam edeceğini belirtti.

Tuzi Belediye Başkanı Nik Djelosaj da TİKA'dan yapılan yardımın çevre düzenlemesi için son derece önemli olduğunu ifade ederek "Tuzi Belediyesine yapılan bu yardım, Karadağ ve Türkiye ilişkilerinin en güzel örneklerinden birisidir." diye konuştu.

Törene, TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak da katıldı.