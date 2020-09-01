TİKA'dan Kabil Üniversitesine zirai araştırma ve uygulama bahçesi

AA

Zirai bahçenin açılış töreninde konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA'nın Afganistan'daki faaliyetlerinden bahsederek şu ana kadar farklı alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki tarihten gelen ve Emanullah Han ile Mustafa Kemal Atatürk döneminde gelişen dostluk bağlarını daha da ileriye taşımak için çabaladıklarını ifade eden Çal, Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesine kurdukları araştırma ve uygulama bahçesinde yapılacak eğitim ve araştırmaların Afganistan'ın gelişmesine bir nebze olsun katkı sağlayacağını belirtti.

Çal, TİKA olarak imkanları ölçüsünde her zaman Afganistan halkı ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kabil Üniversitesi Rektörü Muhammad Osman Baburi de Afganistan'a samimiyetle yardım yapan Türkiye devleti ve halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin özellikle eğitim alanında Afganistan'a verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Baburi, araştırma ve uygulama bahçesinin Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitimine büyük katkı sunacak örnek bir proje olduğunu dile getirdi.