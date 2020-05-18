TİKA'dan Filipinler'de ramazan yardımı

AA

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından Filipinler'de her yıl geleneksel olarak yapılan ramazan etkinlikleri kapsamında, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao Adası Maguindanao Dungguan Datu bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 600 gıda paketi dağıtıldı.

Gıda yardımları bölgedeki kabileler arasındaki çatışmalardan etkilenerek köylerini terk eden ve çatışmalar esnasında bütün canlı hayvanlarını kaybetmiş ailelere yapıldı.

Geçimlerini sadece balıkçılık ve tarım yaparak sağlayan bölge insanları, bölgedeki iç karışıklık nedeniyle işlerini de yapamıyor.