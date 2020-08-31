TİKA'dan Batı Afrika ülkesi Gine'de kahve üretimi desteği

AA

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 3 bin Gineliye doğrudan istihdam sağlanırken, 2 milyon avro üzerinde gelir elde edilecek.

Projenin ilk aşamasında TİKA tarafından çiftçilere gübre, zirai ilaçlar, sulama sistemi ve ekipmanı, diğer malzeme sağlanırken, Mamou Kahve Yetiştiricileri Federasyonu ve üyelerine ait 160 hektar arazi süreç içinde kahve tarımına açılacak.

İkinci aşamada ise kurulacak günlük 1,5 ton kapasiteli tesis ile Gine piyasasına ve diğer ülkelere yeni bir marka adı altında kahve sürülecek.

Kahve üretimi Gine’de on binlerce ailenin geçim kaynağını oluştururken, ülkenin en önemli ihracat ürünlerden birini teşkil ediyor.