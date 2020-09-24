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TİKA'dan Arakan'daki mülteci kamplarına Kovid-19'a karşı hijyen malzemesi yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),Myanmar'ın Arakan eyaletindeki mülteci kamplarında elverişsiz hijyen şartlarında ve sosyal mesafeye uyulmanın zor olduğu koşullarda yaşayan 3 bin aileye "Rakhayn Kovid-19 Müdahale Komitesi" iş birliğinde hijyen malzemeleri dağıttı.

24.09.2020 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
TİKA'dan Arakan'daki mülteci kamplarına Kovid-19'a karşı hijyen malzemesi yardımı
AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'da kısa zaman önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının başlaması, özellikle kamplarda elverişsiz hijyen şartlarında ve sosyal mesafeye imkan bırakmayan yaşam koşullarında hayatlarına devam eden gruplar için ciddi sorun haline geldi.

Bu kapsamda TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğünce Arakan'daki kamplarda yaşayan en hassas gruplar tespit edildi ve Rakhayn Kovid-19 Müdahale Komitesi ile iş birliği içerisinde toplam 3 bin aile için gerekli korunma ve hijyen malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Myanmar, Kovid-19 salgınının ilk dalgasında başarılı bir mücadele sergilemiş, nüfusuna oranla en az vaka ve ölüm sayısına sahip ülkelerden biri olmuştu. Ancak ağustos ayı sonunda Arakan eyaletinde başlayan ve hızlıca yükselişe geçen vakalar nedeniyle ilgili makamlar desteğe ihtiyaç duymuştu.

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