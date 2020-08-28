TİKA'dan Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme desteği

AA

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdul Kadir Kadir, tıbbi malzemelerin teslimi için bakanlıkta düzenlenen törendeki konuşmasında, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara değinerek, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Kadir, Türkiye'nin Afganistan'ın kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da 2020'nin başlarında Afganistan'ı da etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında TİKA olarak Afganistan Sağlık Bakanlığına ikinci grup yardımlarını teslim ettiklerini söyledi.

TİKA olarak daha önce ilk aşamada tıbbi teçhizat ve ekipman yardımında bulunduklarını aktaran Çal, iki ülke arasındaki ortak bağların daha da gelişmesine katkı sağlamaya, bundan sonraki süreçte de Afganistan halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.