TİKA Bolivya'da çiftçilere tarım ilaçlamasında kullanılan İHA desteğinde bulundu

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA ve Bolivya Kalkınma Bakanlığı, Bolivya Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı iş birliğinde, ülkenin kuzey, orta ve güney dağlık bölgelerinde organik kinoa üretimini güçlendirmek amacıyla Uluslararası Kinoa Merkezine (CIQ) tarım ilaçlaması için kullanılan İHA'nın teslim edildiği bildirildi.
Organik kinoa üretimi için teknik kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde, İHA kullanılarak haşere ve hastalıkların kontrolünün sağlanması, organik kinoa üretiminde verimin arttırılması hedefleniyor.
Yaklaşık 7 bin yıl önce And Dağları'nda keşfedilen kinoa, Bolivya dağlık bölgelerinin yerli toplulukları tarafından kutsal bir gıda olarak kabul ediliyor.
Dünyanın en büyük ikinci kinoa üreticisi ve ihracatçısı olan Bolivya'da geleneksel yöntemlerle üreticilik yapan çiftçilerin birçoğu, aşırı yağmur ve don gibi iklim sorunları nedeniyle verimde düşüş yaşıyor.
Tarımsal İHA'nın kullanılması ile ilk etapta 300'den fazla aileye, yakın gelecekte de Bolivya'da kinoa üreten 35 binden fazla aileye verilecek destek sayesinde, verimliliğin arttırılması ve nitelikli ürün ile gelirde artış sağlanması planlanıyor.
- "Bolivya ile iş birliğine devam edeceğiz"
Türkiye Cumhuriyeti La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun, İHA'nın teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bolivya kinoasının kalitesini biliyoruz ve şu an Türkiye'deki marketlerde bulabiliyoruz. Bu nedenle Bolivya'da kinoa üretimine katkıda bulunmaktan çok memnunuz. Bolivya ile iş birliğine devam edeceğiz." dedi.
Bolivya Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alvaro Mollinedo Katari de destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, ortak çalışmaya devam etme arzusunu dile getirdi.
Katari, şunları kaydetti:
"Kinoa üretimini geliştirip, gıda güvenliğini sağlayacak üreticilerimize Türkiye tarafından verilen desteği görmekten oldukça mutluyum. Bildiğimiz gibi, kinoa çok besleyici ve yararlı besindir. Bu yüzden temel amacımız uluslararası piyasalarda bir numara olmaktır. Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı bünyemizde, ülkenizde kinoa üretiminde iş birliği yapabileceğimiz teknisyenlerimiz ve uzmanlarımız var. Amacımız kardeş ülkeler arasında bu iş birliğini pekiştirmektir."
Uluslararası Kinoa Merkezi Başkanı Irineo Lopez de, Türkiye ile Bolivya arasındaki ilişkilerin kardeşlikle birleştiğini ifade ederek, verilen desteğin, merkez ile TİKA arasındaki teknik iş birliği bağlarını güçlendirmenin başlangıcı olduğunu söyledi.
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