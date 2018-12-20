Arnavutluk ile imzalanan iş birliği protokolü uyarınca 31 Ocak 1996'da açılan TİKA Arnavutluk Koordinasyon Ofisi, geçmişte olduğu gibi bugün de birçok projenin hayat geçirilmesi için çalışıyor.

Ülkede 2003'ten itibaren proje ve faaliyetlerine hız veren TİKA, sağlık sektöründe, hastane ve sağlık ocağı tadilatı, donanım desteği ve tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulmasına yönelik 44 proje uyguladı.

Başkanlık, sosyal altyapılar ve hizmetler alanında, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, kongre ve sempozyumlara ve kültürel iş birliği faaliyetlerine destek ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği alanlarında 207 proje gerçekleştirdi.

TİKA'nın ülkede 2018'de ise devam eden veya tamamlanan toplam 42 projesi bulunuyor.

Arnavutluk Emniyet Teşkilatı personeli üniformaları ve teçhizatları TİKA tarafından temin edilirken, Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına, faaliyetlerinin daha verimli ve yüksek kalitede devam etmesi ve gelişmiş ülke diplomatik temsilcilikleriyle aynı kalitede hizmet verilmesi amacıyla teknik altyapı desteği sağlandı.

Eğitim alanında da birçok projeye imza atan TİKA, başta İşkodra'daki Şeyh Şamia Medresesi okul binası inşası, Avlonya'daki Mustafa Kemal Atatürk Lisesi tadilatı olmak üzere okullara eğitim donanım malzemesi temin ederek 105 eğitim projesini hayata geçirdi.

- Sel felaketinden etkilenenlere yardım

TİKA ayrıca Arnavutluk'taki birçok anaokulu ve kreşin tadilatını tamamlayarak çocukların sağlıklı ve uygun koşullarda eğitim imkanlarına ulaşabilmelerini sağlarken, başkenti Tiran'daki Luigj Gurakuqi Özel Eğitim Okuluna "Duyu Algı Odası" kurdu.

Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Kütüphanesi TİKA tarafından yenilenerek, çağdaş ve modern standartlara uygun bir biçimde hizmet verebilecek duruma getirilirken, Arnavutluk Bilim Akademisinin "Akademik Kitaplar" binasının yenilenmesi, Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinin konferans salonu ve kütüphanesinin onarımı, Arnavutluk Arşiv Genel Müdürlüğüne, başta Osmanlı dönemi olmak üzere arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılmasında kullanılacak elektronik cihazlar teslim edildi.

Arnavutluk'un kuzeybatısındaki İşkodra kentinde selden etkilenenlere gıda yardımı, ülke genelinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtılması gibi birçok projeyle TİKA ihtiyaç sahiplerine de yardım elini uzattı.

- Ortak tarihi mirasın korunmasını üstlendi

Ortak tarihi mirasın korunması ve Arnavutluk'un kültür turizminin gelişimine de katkı sağlanmasını hedefleyen TİKA, ülkede birçok cami ile tarihi mirasın restorasyonunu üstlendi.

2014'te Akçahisar Murad Bey Camisi, Preza Kale Camisi, Elbasan Nazire Camisi, Korça İlyas Bey İmrahorlu Camisi ve Berat Kurşunlu Camisi'nin restorasyonları tamamlandı.

Mart 2018'de ise Tiran Ethem Bey Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi, Ergiri Pazar Camisi ve Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonlarına başlayan TİKA, 2 yıl içerisinde bu çalışmalarını da tamamlayacak.

Arnavutluk'ta TİKA tarafından devam edilen projeler arasında Tiran'daki Yapay Göl parkına oyun parkı, İskrapar'daki lise okulunun yurt binasının onarımı ve donanımıyla başkent Tiran'daki Studenti şehrindeki 6 numaralı yurt binasının onarımıyla donanımı bulunuyor.