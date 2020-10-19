TİKA, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif bahçesini yeniledi

Açılış töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Ravza-i Şerif'in dünyadaki sayılı eserler ve kutsal mekanların başında yer aldığını ve böyle bir mekanda gerçekleştirdikleri projeyi Belh vilayeti sakinlerine hediye ettiklerini söyledi.
''Ravza-i Şerif'e bizim dokunuş yapmamız Türkiye devletinin burada izinin olması her şeyden evvel bizi bahtiyar ve şerefli kıldı.'' diyen Erdoğan, Ravza-i Şerif'te hayata geçirdikleri bu proje sayesinde 4 adet kamelya yapıldığını, 500 metre kaldırım üzerine mozaik döşendiğini, 60 santimetre genişliğinde 200 metre su kanalı yapıldığını, fıskiyeli havuzun tadilat ve onarımı yapılarak çalışır hale getirildiğini ve 2500 metrekare sahanın modern bir şekilde çimlendirildiğini belirtti.
Belh eski Valisi Muhammed İshak Rehgüzer de Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağının yüzyıllar öncesine dayandığını kaydetti.Rehgüzer, daha önce de olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin farklı alanlarda yardımını istediklerini vurguladı.Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut da Ravza-i Şerif'in, İsfahan'daki Şeyh Lütfullah, Lahor'daki Padşahi, Kerala'daki Cuma, Guangcou'daki Huaşıng, Kahire'deki Aksungur, İstanbul'daki Eyüp Sultan camileri gibi İslam dünyasının cevherleri arasında olduğunu bildirdi.
Medrese, kütüphane, müze, kabristanı ve çarşısıyla Ravza-i Şerif’in toplumsal hayat açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu dile getiren Turgut, Türkiye'nin, TİKA aracılığıyla Ravza-i Şerif'teki dört bahçeden birinin düzenlemesini yaparak bu kutsal mekanın güzelleştirilmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi.Turgut, Türkiye ve Afganistan'ın, bağımsızlık mücadelesi açısından aynı kaderi paylaşan ve zor günde birbirine destek olan iki devlet olduğunu aktardı.
İki ülke arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türk-Afgan Antlaşmasının pek çok açıdan önemli olduğunu hatırlatan Turgut, ''Öncelikle, anlaşmanın imzalanmasının 100. yıl dönümü önümüzdeki yıl kutlanacaktır. Bir asırdır yürürlükte olan anlaşma diplomatik ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Türkiye, 100 yıl önce verdiği söze bağlı olup hem Afganistan'a imkanları ölçüsünde yardımcı olmakta hem de her yıl yüzlerce Afgan öğrenciye eğitim fırsatı vermektedir.'' diye konuştu.Konuşmaların ardından bahçenin açılış gerçekleştirildi.
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